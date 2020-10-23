21 факт о новом электромобиле GMC Hummer EV

История Hummer, который прославился своими брутальными внедорожниками и пикапами, началась в 1992 году (как производителя гражданских автомобилей) и закончилась в 2010-м. Потребовалось ровно 10 лет, чтобы возродить культовое имя, но уже в абсолютно новом облике.

Спустя 10 лет марка Hummer возродилась. Но, в соответствии с современными трендами, теперь под культовым именем будут выпускаться лишь электромобили.

Hummer теперь модель, а не марка. В 2020 году Hummer превратился в одну из моделей GMC и теперь под этим именем будут выпускаться исключительно электромобили. Первым из них стал пикап.

По своим габаритам (длина — 5507 мм, ширина — 2201 мм, колёсная база — 3445 мм) электромобиль не уступает своим предшественникам с двигателями внутреннего сгорания.

Hummer EV получил трансформируемый кузов. У 5-местной 4-дверной кабины можно опустить заднее стекло и снять панели крыши — над передним рядом они убираются полностью, а над задним остаётся перемычка-усилитель кузова.

Пикап получил два багажника — передний предназначен для хранения снятых элементов крыши и зарядных кабелей, задний же — для перевозки грузов.

Hummer EV оснащён необычным задним бортом. Система MultiPro позволяет раскрывать его в нескольких комбинациях, а кроме того борт можно превратить в лестницу-трап для доступа в кузов.

Салон нового Hummer практически полностью цифровой. Основным элементом является 12,3-дюймовый экран приборной панели, который дополняет 13,4-дюймовый тачскрин мультимедиа, куда можно вывести массу информации о работе систем электромобиля.

Hummer EV получил систему UltraVision из 18 камер кругового обзора, включая сразу пару камер под днищем, спереди и сзади, которые помогают при движении по бездорожью.

Дорожный просвет у машины с полностью независимой подвеской составляет 257 мм, углы въезда и съезда — 41,5 и 31,6 градусов соответственно, глубина преодолеваемого брода — 660 мм, но…

…улучшить проходимость сможет пневматическая подвеска, которая увеличивает дорожный просвет до 302 мм, углы въезда и съезда — до 44,3 и 33,7 градусов, а глубину брода — до 711 мм…

…если мало и этого, то есть опциональный Extract Mode, когда дорожный просвет растёт до 404 мм, углы въезда и съезда — до 49,7 и 38,4 градусов, глубина брода — до 813 мм.

Маневренность улучшает CrabWalk — особый режим полноуправляемого шасси, когда все колёса можно повернуть в одну сторону, чтобы Hummer EV мог по?крабьи двигаться боком.

По умолчанию задние колёса поворачиваются на угол до 10 градусов в противоположную передним колёсам сторону, сокращая радиус разворота с 13,5 до 11,3 м.

Пикап способен заехать на вертикальный уступ высотой 460 мм и забраться на уклон до 60% как передним, так и задним ходом.

Hummer EV лишён рамы — силовым элементом платформы BT1 выступает аккумуляторная батарея Ultium из 24 отдельных ячеек, объединённых воедино. Аккумулятор защищён стальной пластиной по всей площади и абсолютно герметичен.

Новый электромобиль может иметь от 2-х до 3-х электромоторов мощностью 634 л.с., 811 л.с. и 1014 л.с. Запас хода составит 400 км, 480 км и 560 км без подзарядки.

Топовые версии Hummer EV поддерживают зарядные станции напряжением до 800 вольт и мощностью 350 кВт.

Батарея Ultium способна автоматически переключаться из параллельного режима в последовательный — последний позволяет за 10 минут зарядиться для поездки на 160 км, но при условии подключения к терминалу на 350 кВт.

GMC Hummer EV выйдет в нескольких комплектациях: 3-моторных топовой лимитированной Edition One (осень 2021 года) и EV3X (осень 2022 года), а также 2-моторных EV2X (весна 2023 года) и EV2 (весна 2024 года).

1 час понадобился General Motors, чтобы «распродать» (пока лишь собраны возвратные депозиты на $100 от желающих купить электромобиль) все экземпляры GMC Hummer EV Edition One, хотя точного объёма тиража не озвучено.

1 час понадобился General Motors, чтобы «распродать» все запланированные к производству на 1-й год сборки GMC Hummer EV электромобили.

Линейка GMC Hummer EV будет расширена — вслед за пикапом появится и электрический внедорожник, хотя пока неизвестно, когда это случится.

В отличие от Hummer H2 и Hummer H3, которые не просто официально продавались в РоSSии, но и даже выпускались на заводе в Калининграде, о планах по выводу нового электромобиля на роSSийский рынок ничего неизвестно. Всё связано с тем, что марка GMC никогда не была представлена официально в РоSSии.



