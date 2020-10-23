Правительственная комиссия установила причины катастрофы АН-26 под Чугуевом, - Уруский

Среди ряда причин - как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета.

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии самолета, в результате которой погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров.

Об этом заявил председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает "РБК-Украина".

По его словам, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и второстепенные. Так среди ряда причин - как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры»).

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к катастрофе самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - отметил он.

6 октября в Харькове попрощались с жертвами авиакатастрофы под Чугуевом. После прощания тела 25 офицеров и курсантов отправили в родные города и села для захоронения.

ГБР рассматривало четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Расшифровка "черных ящиков" АН-26 показала грубые нарушения в выполнении и организации полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.