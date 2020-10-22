В Украине предлагают увеличить пошлину на ввоз авто из ЕС

В Украине могут увеличить пошлину на ввоз автомобилей из Евросоюза до 20% и восстановить норму Евро-5, а в дальнейшем и Евро-6, для б/у авто, которые ввозятся в нашу страну. С такой инициативой выступила Федерация работодателей автомобильной отрасли (ФАУ).

В Украине предлагают увеличить пошлину на ввоз авто из ЕС

В 2019 году в Украину из Евросоюза ввезли 372 400 автомобилей, а за I полугодие 2020 года – 95 100 автомобилей.

Предельный объем импорта является значительным. Значит Украина, согласно ч.1 ст. 44 Соглашения с Евросоюзом, может применять специальные меры в форме высокой ставки ввозной пошлины. Однако, это не происходит, что отрицательно влияет на конкурентоспособность национального производителя, на развитие предпринимательства и в целом на экономику.

Поэтому ФАУ предлагает увеличить размер дополнительной ввозной пошлины на автомобили из Евросоюза с 10 до 20%.

Кроме того, предлагается ограничить ввоз в Украину б/у авто, которые в Европе не соответствуют экологическим стандартам.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машинДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машин
Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсиюУкраинский вездеход Sherp получил новую спецверсию
В поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в заборВ поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в забор
На Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автоНа Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два авто
На Троещине полиция поймала мужчину за кражу из автомобиляНа Троещине полиция поймала мужчину за кражу из автомобиля
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
"Укравтодор" объявил тендер на строительство нового моста через Днепр"Укравтодор" объявил тендер на строительство нового моста через Днепр
В Харькове легковушка влетела в конвойный автомобиль полиции с арестантамиВ Харькове легковушка влетела в конвойный автомобиль полиции с арестантами
ЗАЗ будет продавать новые автобусы в ЕвропуЗАЗ будет продавать новые автобусы в Европу
Автомобили, которые чаще всего угоняют в УкраинеАвтомобили, которые чаще всего угоняют в Украине
Вместо украинских автобусов Кличко купил белорусскиеВместо украинских автобусов Кличко купил белорусские
ЗАЗ скрывает объемы производства роSSийских авто, - УПЗАЗ скрывает объемы производства роSSийских авто, - УП
Контроль за наличием у водителей полисов автогражданки планируют автоматизироватьКонтроль за наличием у водителей полисов автогражданки планируют автоматизировать
На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человекаНа Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека
На Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автоНа Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два авто
Последние новости
Подгружаем последние новости