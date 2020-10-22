2020-10-22
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
Сегодня, 22 октября, в Деснянском районе столицы возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус. По предварительным данным никто не пострадал.
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“Потушили своими силами. Надеемся, обошлось без пострадавших. Причины возгорания неизвестны”, – сказано в сообщении.
Напомним, в октябре с.г. в Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне, которая двигалась по ул. Семьи Кульженко. Тушить пожар помогали водители соседних автомобилей. По предварительным данным никто не пострадал.
Фото: скриншот видео
Оксана Олейникова, КиевВласть