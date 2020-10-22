В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)

Сегодня, 22 октября, в Деснянском районе столицы возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус. По предварительным данным никто не пострадал.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.

“Потушили своими силами. Надеемся, обошлось без пострадавших. Причины возгорания неизвестны”, – сказано в сообщении.

Напомним, в октябре с.г. в Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне, которая двигалась по ул. Семьи Кульженко. Тушить пожар помогали водители соседних автомобилей. По предварительным данным никто не пострадал.

Фото: скриншот видео