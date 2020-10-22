В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

На станцию "Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-РоSSия-Беларусь-Украина. В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд находился в пути 19 суток. Сейчас "Укрзализныця" проводит работу относительно периодичности курсирования поезда раз в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частота курсирования будет увеличена, и отправления будут происходить по четкому графику.

"Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков. Целью Укрзализныци является также и разработка онлайн-сервиса, чтобы именно через электронную площадку клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда", - говорится в сообщении.

Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.

Контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины. Сейчас по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ.

Первый контейнерный поезд в направлении Польши из Китая через территорию Украины прошел в начале января 2020 года.

Напомним, тестовый рейс нового контейнерного поезда по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспийское и Черное моря) был отправлен 15 января 2016 года из Черноморска. Он доехал до границы Китая на 16-й день пути. В апреле поезд отправился обратно.

Сообщалось, что этот маршрут является новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории РоSSии. Он включает паромные переправы Черного и Каспийских морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-порт) и призван стать конкурентным по сравнению с традиционным сухопутным маршрутом.