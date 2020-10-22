Boeing собрался выпустить новый самолет

Boeing собрался выпустить новый самолет

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. обсуждает с клиентами создание нового пассажирского самолета, пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, речь идет об узкофюзеляжном самолете на 200-250 пассажиров. Таким образом, авиалайнер по своим характеристикам будет располагаться между самой крупной моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner. Обсуждения находятся на ранней стадии и могут не привести к программе по разработке нового лайнера.

Boeing не предлагал новых моделей пассажирских самолетов с 2004 года, когда был представлен Dreamliner, поставки которого начались в 2011 году. Boeing давно рассматривал возможность выпуска нового самолета, однако в 2011 году предпочел создать новую модель лайнера 737 - 737 MAX.

Ранее компания рассматривала возможность производства новых среднеразмерных самолетов (New Midsize Airplane, NMA), однако отказалась от этой идеи на фоне кризиса с 737 MAX.

Запрет на полеты 737 MAX в марте 2019 года привел к отставанию Boeing от Airbus на рынке узкофюзеляжных пассажирских самолетов. Европейский концерн добился успеха благодаря выпуску более крупных моделей A320neo, включая A321 LR и XLR с увеличенной дальностью полета. Airbus получила более 3 тыс. заказов на эти самолеты.

Выпуск новой модели пассажирского самолета может позволить Boeing конкурировать с A321, отмечает WSJ.

Обсуждение нового самолета происходит на фоне кризиса в авиации, вызванного пандемией коронавируса. Многие аналитики ожидают, что спрос на перевозки по маршрутам малой протяженности восстановится быстрее, чем на дальние рейсы. В связи с этим новый узкофюзеляжный лайнер Boeing может быть более выигрышным вариантом по сравнению с NMA.

Создание нового самолета не является приоритетом Boeing в условиях проблем с 737 MAX и пандемии. Как только начнутся полеты 737 MAX, производитель сможет возобновить поставки клиентам и обеспечить необходимый приток денежных средств. В последние месяцы компания сокращала производство и штат на фоне отмены заказов.

На прошлой неделе глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Ки заявил, что изменения, внесенные в программное обеспечение и оборудование 737 MAX, сделало авиалайнеры достаточно безопасными, чтобы они могли возобновить полеты в воздушном пространстве Европы еще до конца 2020 года.

В августе главный финансовый директор Boeing Грэг Смит сообщил аналитикам, что компания пересматривает свою стратегию разработки новой продукции, чтобы определить будущие потребности клиентов.

"Мы будет осуществлять правильные инвестиции в нужное время, чтобы сохранять конкурентные преимущества благодаря нашему предложению", - сказал он.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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