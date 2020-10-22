В Харькове в ДТП погибли подполковник ГСЧС с дочкой-школьницей

Водитель внедорожника, который выехал на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии.

Утром 21 октября на Окружной, в районе Экопарка в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия.

Фото: ГСЧС

Согласно сообщению полиции, в результате лобового столкновения автомобилей ЗАЗ и Toyota погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажир легковушки. Внедорожником управлял 19-летний харьковчанин в нетрезвом состоянии.

По предварительной версии следователей, правила нарушил именно водитель внедорожника - он выехал на встречную полосу.

Вместе с ним в автомобиле был 21-летний пассажир. Мужчины не пострадали.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

19-летнему водителю внедорожника объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ищет свидетелей этого ДТП.

Сообщается, что подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия ехали из Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета, практически проехали мост в сторону Алексеевки.

"Нужны записи с видеорегистраторов машин, которые находились в интервале 6:30 - 7:30 на этом отрезке дороги. Просьба предоставить информацию по номерам "101","112" или полиции. Операторы готовы принять данные", - говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС .