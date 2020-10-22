Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)

В Киеве в районе Большой Васильковской столкнулись два "Мерседеса". Один "Мерседес" въехал в другой – джип, который находился на стоянке. В ответ из джипа выскочил разъяренный мужчина и, бросившись к ударившей его машине, вытащил оттуда девушку, сидевшую за рулем. Между ними завязалась драка, видео которой опубликовал паблик KyivOperativ.

В Киеве столкнулись автомобили девушки и ее отца: подробности семейного ДТП (видео)

К дерущимся подбежали другие люди и принялись их разнимать. Когда конфликт уже, казалось бы, был исчерпан, девушка села за руль своей машины и уже умышленно дала задний ход, чтобы еще дважды ударить стоящий джип. После этого разъяренная девица выскочила из своего автомобиля и попыталась, уже руками, отломать у джипа боковые зеркала заднего вида. Однако, судя по видео, ей это не удалось.

Чтобы девушка не разнесла его автомобиль в щепки, мужчина поспешно сел в свой джип и укатил со стоянки.

Как позже выяснилось, подравшиеся между собой водители двух ""Мерседесов" – отец и дочь. Перед всей этой сценой между ними был конфликт. И девушка, сев за руль, перепутала педали.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которую муж вез в роддом. Чтобы обогнать идущий впереди транспорт, мужчина выехал на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате его беременная жена погибла. Он сам, а также водитель и пассажир встречной машины с тяжелыми травмами попали в реанимацию.


: Марченко Любов, Тудей

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