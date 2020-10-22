Показатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора раза

Компания Tesla отчиталась о работе в третьем квартале нынешнего года, который для производителя электрических автомобилей по многим показателям стал рекордным.

Сообщается, что в период с июля по сентябрь включительно компания Илона Маска произвела 145 036 электрокаров. Это в полтора раза (на 51 %) больше, нежели годом ранее, когда было выпущено 96 155 машин.

В общем объёме производства львиную долю составили автомобили Model 3 и Model Y — 128 044 штуки. Ещё 16 992 единицы пришлось на дорогие электрокары Model S и Model X.

Что касается фактических поставок, то они в годовом исчислении подскочили на 44 %, достигнув 139 593 штук. Клиенты получили 124 318 автомобилей Model 3 и Model Y, а также 15 275 машин Model S и Model X.

Благодаря рекордным поставкам электромобилей выручка Tesla подскочила в годовом исчислении на 39 %, достигнув $8,8 млрд. Операционная прибыль и вовсе поднялась на 210 %, составив рекордные $809 млн, чистая прибыль достигла $331 млн. Уже пятый квартал подряд Tesla завершает без убытков. Непосредственно реализация электромобилей принесла Tesla около 91 % всей выручки или $7,6 млрд. За год удвоились поступления от реализации так называемых "зелёных кредитов" другим автопроизводителям, в минувшем квартале компания выручила на этом направлении $397 млн.

Таким образом, компания Илона Маска имеет все шансы по итогам текущего года довести отгрузки электрических автомобилей до символичной отметки в 500 000 штук. Для этого в текущем квартале Tesla необходимо поставить около 181 000 машин.



