Nissan показал кроссовер за 7 200 долларов

Компания Nissan официально представила свой самый дешевый кроссовер. Он называется Nissan Magnite. Его цена – всего 7 200 долларов.

Nissan показал кроссовер за 7 200 долларов

Серийный Magnite мало чем отличается от своего концепта, который мы видели летом текущего года. Обращает на себя внимание решетка радиатора, в которой заметна стилистика моделей бюджетного бренда Datsun. В целом этот маленький кроссовер с 16-дюймовыми колесными дисками выглядит довольно красиво.

Magnite получил информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также 7-дюймовый дисплей приборной панели, автоматический кондиционер, круиз-контроль, беспроводную зарядку смартфона и многого другого.

Nissan показал кроссовер за 7 200 долларов

В линейку двигателей входят два агрегата. Это 1,0 л атмосферник мощностью 72 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и 1,0 л турбомотор мощностью 95 л.с., который работает вместе с «механикой» или с вариатором.

Nissan показал кроссовер за 7 200 долларов

В Индии продажи Nissan Magnite начнутся в конце текущего года. В базовой комплектации с 1,0 л атмосферником он будет стоить от 7,2 тыс. долларов. Появится ли он в Украине – не известно.


: Максимов Віталій, Тудей

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