"Укравтодор" объявил тендер на строительство нового моста через Днепр

Служба автомобильных дорог в Полтавской области объявила тендер на строительство вантового моста в городе Кременчуге.

Ориентировочный срок начала строительных работ - весна 2021 года. Срок реализации проекта - три года, информирует пресс-служба "Укравтодора".

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Единственный действующий мост в Кременчуге, Крюковский мост, сейчас находится в аварийном состоянии. Через него проходят две важные для региона государственные дороги: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье и М-22 Полтава - Александрия. Ближайшие к городу Кременчугу автодорожные мосты, которые соответствуют условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км", - отмечают в "Укравтодоре".

Сообщается, что новый мост в Кременчуге будет вантовым по схеме 180+360+180. Запланированная протяженность (вместе с подходами) - 1,7 км. Проектом предполагается, что 95% всех материалов (в том числе металлургических) будут отечественного производства.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В июле 2017 года стало известно, что в 2018 году у Горишних Плавней начнется строительство нового моста через Днепр, который должен разгрузить обход Кременчуга.

Специалисты признали нецелесообразным строить новый мост в Кременчуге.