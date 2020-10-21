МАУ сообщила об отсрочке рейсов в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября

В Баку и Ереван рейсы отменены по крайней мере до 13 ноября.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откладывает начало выполнения рейсов Киев-Брюссель-Киев, Киев-Дюссельдорф-Киев и Киев-Прага-Киев до 27 ноября.

Пересмотр рейсов по указанным маршрутам обусловлен продолжением карантина на пересечение границ с целью предотвращения распространения COVID-19, информирует пресс-служба компании.

Также МАУ приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

"Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок", - отмечают в МАУ.

Также в компании отмечают, что правительство Грузии продлило карантинные меры в стране для предотвращения распространения COVID-19 до 1 декабря включительно.

Все остальные маршруты остаются без изменений.