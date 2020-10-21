В Харькове легковушка влетела в конвойный автомобиль полиции с арестантами

Пострадавших в результате ДТП нет.

В Харькове произошла авария с участием служебного автомобиля Национальной полиции, перевозившего в следственный изолятор нескольких арестованных.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

ДТП произошло 20 октября около 17:30 на перекрестке улиц Озерянской и Полтавский шлях. Служебный автомобиль Ford Transit перевозил взятых под стражу лиц. Автомобиль двигался по маршруту с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем. При выезде на перекресток со служебным автомобилем столкнулся легковой Daewoo Lanos.

В результате оба транспортных средства получили технические повреждения.

Четырех конвоируемых пересадили в другой автомобиль и доставили в следственный изолятор.

Напомним, ранее в Одессе патрульные попали в ДТП, торопясь на вызов о попытке самоубийства.