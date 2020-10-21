ЗАЗ будет продавать новые автобусы в Европу

Запорожский автомобильный завод запустит производство нового 10-метрового низкопольного автобуса А10, который отвечает европейскому экологическому стандарту "Евро-6" и будет экспортироваться в страны Европы. Новая "европейская" модификация появится на европейском рынке уже очень скоро, сообщили в пресс-службе ЗАЗ.

ЗАЗ будет продавать новые автобусы в Европу

Отмечается, что в данное время ведется сертификация городского автобуса А08 на соответствие стандарту "Евро-5", а также готовится к выпуску еще одна новинка автобус А09 "пригородный" с силовым агрегатом и трансмиссией Mercedes-Benz, который также будут экспортировать.

В планах у руководства Запорожского автомобильного завода расширить линейку автобусов малого класса для внутреннего рынка, а также обосноваться на рынках Европейского Союза.

ЗАЗ будет продавать новые автобусы в Европу

Автобусы малого класса ЗАЗ А08 "пригород" для эксплуатации на пригородных маршрутах и ЗАЗ А08 "школьный" для перевозки детей также относительно новые и пользуются большим спросом в регионах Украины. Автопроизводитель не останавливается на достигнутом и расширяет свой ассортимент.

В 2020 году на ЗАЗ была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way. Запорожский автомобильный завод выпускает не только автобусы и грузовую технику, но и легковые автомобили.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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