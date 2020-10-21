Renault, на которых реально проехать более 500 000 км

Далеко не все современные автомобили способны выдержать полмиллиона километров. Тем не менее, они есть. В модельной линейке Renault, по крайней мере, четыре таких автомобиля.

За 500 тысяч километров у любой машины будут поломки ходовой части и электрики, да и выхлопную систему наверняка придется ремонтировать. Если механические коробки передач, чаще всего, очень надежны, то автоматы, роботы и вариаторы могут сделать более тонким портмоне автомобилиста. Но ещё важней ресурс двигателя…

У Renault есть два надежных, устойчивых к перегреву мотора, благодаря чему автомобили могут проехать 500 тысяч километров, или даже больше (при условии использования качественного моторного масла). Речь идет про 1,6 л двигатель К4М (102–105 л.с.) и 2,0 л агрегат F4R (135–143 л.с.).

Renault Logan

В свое время Renault Logan оснащался 1,6 л двигателем К4М. Сейчас, к сожалению, этот бюджетный седан оснащается другими агрегатами. Например, в Украине в линейку двигателей входят 0,9 л и 1,0 л бензиновые моторы.

Renault Sandero

Sandero с 1,6 л мотором тоже способен проехать полмиллиона километров. Главное, не забывать про хороший уход и не давать чрезмерные нагрузки.

Renault Duster

В линейку бюджетного кроссовера Renault Duster входят дизельные и бензиновые агрегаты. Версии с 1,6 бензиновым мотором и с двухлитровым F4R способны проехать 500 тысяч километров, и даже больше. Если, конечно, относиться к машине бережно. Новый такой кроссовер стоит от 382 900 гривен.

Renault Captur

Этот кроссовер в нашей стране официально не продается. Тем не менее, на вторичном рынке он все-таки есть. Версия с двухлитровым мотором F4R может проехать 500 тысяч километров.