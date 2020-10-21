На украинские дороги выпустят 200 “фантомных“ полицейских патрулей

На украинских дорогах в 2021 году появятся 200 "фантомных" полицейских патрулей, которые будут во время движения измерять скорость встречных и попутных автомобилей. Об этом в своем интервью рассказал глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

Первые четыре «фантомные» полицейские патруля появятся в Украине до конца 2020 года. В 2021 году их будет более 200. Стоимость первых четырех комплексов для таких машин составляет 2,8 млн гривен. Уже проведен тендер на их поставку и заключен договор с победителем.

По словам Хомякова, «пилотный проект запущен». К сожалению, он не стал вдаваться в подробности. В любом случае это означает, что нарушители скоростного режима теперь должны дважды подумать, прежде чем давить на газ.

«Фантомные» полицейские машины не будут выделяться от обычных транспортных средств правоохранителей. Любой полицейский автомобиль, который вы заметите на дороге, может быть оборудован комплексом по измерению скорости движения встречных и попутных авто.