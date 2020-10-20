SsangYong возвращается в Украину
В Украине возобновят продажи корейских автомобилей SsangYong. Об этом сообщает AUTO-Consulting со ссылкой на собственные источники.
Корпорация УкрАвто ранее анонсировала, что в ближайшее время она начнет продавать автомобили ещё одного бренда, нового для Украины. Правда, про какой именно автомобильный бренд идет речь – не говорилось. Сообщалось только, что это азиатский бренд, который ранее уже был представлен в нашей стране.
Теперь стало известно, что речь идет про автомобили Ssang Yong. Когда-то они действительно уже продавались в Украине (их дистрибуцией занималась Группа компаний «АИС»).
Компания SsangYong принадлежит индийской корпорации Mahindra & Mahindra. В последнее время появились слухи, что индийцы хотят продать корейского автопроизводителя.
В РоSSии продажи автомобилей SsangYong провалились. В 2019 году этот бренд покинул роSSийский рынок (там он был представлен кроссоверами Tivoli с приводом на переднюю ось и XLV, а также Actyon с колёсной формулой 4х4).