SsangYong возвращается в Украину

В Украине возобновят продажи корейских автомобилей SsangYong. Об этом сообщает AUTO-Consulting со ссылкой на собственные источники.

Корпорация УкрАвто ранее анонсировала, что в ближайшее время она начнет продавать автомобили ещё одного бренда, нового для Украины. Правда, про какой именно автомобильный бренд идет речь – не говорилось. Сообщалось только, что это азиатский бренд, который ранее уже был представлен в нашей стране.

Теперь стало известно, что речь идет про автомобили Ssang Yong. Когда-то они действительно уже продавались в Украине (их дистрибуцией занималась Группа компаний «АИС»).

Компания SsangYong принадлежит индийской корпорации Mahindra & Mahindra. В последнее время появились слухи, что индийцы хотят продать корейского автопроизводителя.

В РоSSии продажи автомобилей SsangYong провалились. В 2019 году этот бренд покинул роSSийский рынок (там он был представлен кроссоверами Tivoli с приводом на переднюю ось и XLV, а также Actyon с колёсной формулой 4х4).