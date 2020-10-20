"Укрзализныця" выступила против ограничения пассажирских перевозок в условиях карантина

Впрочем, компания будет строго придерживаться всех рекомендаций и решений государства.

"Укрзализныця" выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина.

Об этом сообщает

пресс-служба компании.

"Ограничение пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки. В большинстве случаев маршрутные перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры", - отметили в компании.

Сообщается, что возможное ограничение перевозок ухудшит финансовое состояние "Укрзализныци" и заставит ее отправить в простой свыше 25 тыс. человек.

"Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения", - добавили в компании.

В обращении также отмечается, что в других европейских странах, которые усиливают карантин, ограничения обычно не касаются работы транспорта.

"Укрзализныця" будет строго придерживаться всех рекомендаций и решений, принятых КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения. Но, в свою очередь, надеемся, что эти решения будут государственными и взвешенными", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки в Украине диагностировали 4 766 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 1112 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине 75% жертв коронавируса - люди старше 60 лет.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что для лечения коронавирусной инфекции уже закупили препарат ремдесивир и транспортируют его в Украину. Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19.

В ВОЗ прогнозируют, что к концу года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.