"Укрзализныця" выступила против ограничения пассажирских перевозок в условиях карантина

Впрочем, компания будет строго придерживаться всех рекомендаций и решений государства.

"Укрзализныця" выступила против ограничения пассажирских перевозок в условиях карантина
Фото: sannews.com.ua

"Укрзализныця" выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина.

Об этом сообщает

пресс-служба компании.

"Ограничение пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки. В большинстве случаев маршрутные перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры", - отметили в компании.

Сообщается, что возможное ограничение перевозок ухудшит финансовое состояние "Укрзализныци" и заставит ее отправить в простой свыше 25 тыс. человек.

"Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения", - добавили в компании.

В обращении также отмечается, что в других европейских странах, которые усиливают карантин, ограничения обычно не касаются работы транспорта.

"Укрзализныця" будет строго придерживаться всех рекомендаций и решений, принятых КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения. Но, в свою очередь, надеемся, что эти решения будут государственными и взвешенными", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки в Украине диагностировали 4 766 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 1112 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине 75% жертв коронавируса - люди старше 60 лет.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что для лечения коронавирусной инфекции уже закупили препарат ремдесивир и транспортируют его в Украину. Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19.

В ВОЗ прогнозируют, что к концу года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)
ДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машинДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машин
Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсиюУкраинский вездеход Sherp получил новую спецверсию
В поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в заборВ поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в забор
На Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автоНа Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два авто
Блок рекламы


Похожие новости
УЗА: Отказ от графиковых перевозок спровоцирует коллапс на железной дороге и срыв экспортаУЗА: Отказ от графиковых перевозок спровоцирует коллапс на железной дороге и срыв экспорта
"Укрзализныця" получит из госбюджета деньги на 100 пассажирских вагонов"Укрзализныця" получит из госбюджета деньги на 100 пассажирских вагонов
Более 13% авто в Украине покупают на условиях лизингаБолее 13% авто в Украине покупают на условиях лизинга
Объем пассажирских авиаперевозок падает быстрее, чем предполагалосьОбъем пассажирских авиаперевозок падает быстрее, чем предполагалось
Украина и Италия отменили ограничения на полетыУкраина и Италия отменили ограничения на полеты
Ford Motor может приостановить производство из-за карантина в МексикеFord Motor может приостановить производство из-за карантина в Мексике
Из аэропорта "Киев" вылетел первый с начала карантина чартерный рейсИз аэропорта "Киев" вылетел первый с начала карантина чартерный рейс
"Схемы": украинские олигархи во время карантина летали по Украине и за границу"Схемы": украинские олигархи во время карантина летали по Украине и за границу
Зеленский поручил Нацполиции и СБУ взять на себя функции контроля за габаритно-весовыми ограничениями на дорогахЗеленский поручил Нацполиции и СБУ взять на себя функции контроля за габаритно-весовыми ограничениями на дорогах
Аэропорт "Киев" не смог начать международные рейсы из-за карантинаАэропорт "Киев" не смог начать международные рейсы из-за карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости