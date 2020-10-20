Автомобили, которые чаще всего угоняют в Украине

Несмотря на усиление наказания за угон автомобилей, в Украине по прежнему остается высокий показатель подобных преступлений. Такая тенденция прослеживается во всем мире, и бороться с ней практически невозможно. Страховые компании составляют списки самых часто угоняемых автомобилей. Среди самых популярных у преступников моделей - Toyota, Ford, BMW, Honda, Сhevrolet и Nissan.

В разных странах похитители охотятся на разные модели. Например, в Украине в 2020 году чаще всего похищали автомобили марки Toyota, а в США – пикапы Ford F-Series, которых было угнано 38 938 единиц. Несмотря на это, эта модель остается самой популярной в Штатах.

На втором месте среди американских похитителей оказалась Honda Civic – 33 220 угонов. Далее идут пикапы Chevrolet (32 583 единиц), седаны Honda Accord (30 745 единиц) и Toyota Camry (15 656 единиц). Каждые 40 секунд в США угоняют одно авто! Какое-то количество из низ возвращают обратно владельцам, но точные цифры не озвучиваются.

В Украине второе место по популярности среди злоумышленников занимают машины марки BMW, на третьем месте – автомобили Mercedes-Benz.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон №3301, согласно которому, за угон автомобиля стоимостью до 105 000 грн в Украине предусматривается штраф от 17 000 до 20 400 грн, или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а за угон авто стоимостью более 262 000 грн похитителей будут сразу отправлять в места лишения свободы — на срок от 7 до 12 лет.