ЗАЗ скрывает объемы производства роSSийских авто, - УП

Запорожский автомобильный завод уже десять месяцев поставляет в дилерские сети авто роSSийского производства, осуществляя лишь их крупноузловую сборку. При этом в компании «Укравто», контролирующей ЗАЗ продолжают говорить об «аудите производства». Комментарии корпорации Тариэла Васадзе приводит «Украинская правда».

При этом опрошенные изданием дилерские центры указывают на активные продажи автомобилей роSSийского производства, собранных на ЗАЗе.

«У нас только автомобили 2020 года. Собирают их в Запорожье. Там, можно сказать, прикручивают колеса. Мы продали более 50 таких автомобилей», — заявил представитель автодилера «БлицАвто».

Другие дилеры также подтвердили, что продают авто, собранные на ЗАЗе в 2020 году.

• С 1 января этого года действует постановление Кабинета министров о запрете ввоза на территорию Украины автомобилей из РоSSии. При этом ввоз деталей не запрещен.

• В «Укравто», комментируя сборку роSSийских авто в Запорожье, заявляют о сотрудничестве с Groupe Renault.

• Компания Groupe Renault владеет 67% акций АвтоВАЗа, производящего авто, которые в последствии собирают в Запорожье.

• До 2020 года ЗАЗ находился в состоянии банкротства, его имущество выставляли на аукцион.

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