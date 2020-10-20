ЗАЗ скрывает объемы производства роSSийских авто, - УП

Запорожский автомобильный завод уже десять месяцев поставляет в дилерские сети авто роSSийского производства, осуществляя лишь их крупноузловую сборку. При этом в компании «Укравто», контролирующей ЗАЗ продолжают говорить об «аудите производства». Комментарии корпорации Тариэла Васадзе приводит « Украинская правда ».

При этом опрошенные изданием дилерские центры указывают на активные продажи автомобилей роSSийского производства, собранных на ЗАЗе.

«У нас только автомобили 2020 года. Собирают их в Запорожье. Там, можно сказать, прикручивают колеса. Мы продали более 50 таких автомобилей», — заявил представитель автодилера «БлицАвто».

Другие дилеры также подтвердили, что продают авто, собранные на ЗАЗе в 2020 году.

• С 1 января этого года действует постановление Кабинета министров о запрете ввоза на территорию Украины автомобилей из РоSSии. При этом ввоз деталей не запрещен.

• В «Укравто», комментируя сборку роSSийских авто в Запорожье, заявляют о сотрудничестве с Groupe Renault.

• Компания Groupe Renault владеет 67% акций АвтоВАЗа, производящего авто, которые в последствии собирают в Запорожье.

• До 2020 года ЗАЗ находился в состоянии банкротства, его имущество выставляли на аукцион.