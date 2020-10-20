Контроль за наличием у водителей полисов автогражданки планируют автоматизировать

Наличие у водителей полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (полисов автогражданки) контролировать автоматически. Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины на своем сайте.

Контроль за наличием у водителей полисов автогражданки планируют автоматизировать
Фото: mind.ua

Что это даст

«В таком случае (при наличии автоматического контроля за оформлением полиса — ред.) полиции даже не придется останавливать авто для оформления штрафных санкций. Автоматическая процедура проверки заставит всех автовладельцев уважать закон», — говорится сообщении.

Почему сейчас есть проблема с оформлением полисов

Обязательно наличие действующего полиса автогражданки предусмотрена законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

Однако нередко водители пренебрегают требованиями законодательства и сознательно уклоняются от заключения страхового договора. Или просто забывают его переоформить.

Полицейские пока не имеют права останавливать транспортное средство только для того, чтобы проверить наличие автогражданки. Но это обязательно делается при оформлении ДТП или в случае нарушения правил дорожного движения.

Штрафы за отсутствие полиса

Заключить страховой договор и купить полис автогражданки необходимо не позднее 10 дней после приобретения автомобиля.

В дальнейшем отсутствие полиса дает правоохранителям основание выписать штраф (сейчас — 425 грн).

Но все же лучше стать владельцем полиса сразу после покупки авто, поскольку штраф — не самая большая проблема, которая может постигнуть незастрахованного автовладельца. Если во время ДТП выяснится, что его виновник не имеет обязательной страховки или у него просроченный полис, придется еще и компенсировать нанесенный ущерб. Штраф может превышать 100 тысяч грн.

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