Uber предлагает 30% кешбека за поездку с другим пассажиром

Сегодня, 19 октября, Uber запускает новый сервис для доступных поездок в Киеве – Uber Pool Chance. Используя эту услугу, можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: pravda.com.ua

Что такое Pool Chance

Это опция в приложении Uber, которая позволяет разделить поездку с другим пассажиром, следуя в одном направлении. Разделить поездку в одном автомобиле могут не более двух человек, при этом стоимость поездки для каждого из них будет дешевле, чем в UberX.

Если во время поездки не будет найден еще один пассажир, стоимость поездки составит обычную цену UberX, как указывается в приложении в начале поездки. Процент и точная сумма кешбека являются динамическими и будут добавлены в кошельки пассажиров в виде UberCash.

Сервис использует данные сотен тысяч поездок, чтобы найти наиболее эффективное решение, позволяющее разместить больше людей в меньшем количестве автомобилей. При этом Uber заботиться, дабы максимально увеличить возможности дохода для водителей.

Киев станет одним из первых городов в мире, где будет доступна эта новая пилотная услуга.

«Мы очень рады запустить пилотный сервис Pool Chance в Киеве , предоставляя еще одну возможность пассажирам совершать доступные и безопасные поездки, а также внести свой вклад в защиту окружающей среды, разделяя свою поездку с другими пассажирами. Поскольку люди в нашем городе очень открыты для инновационных услуг в сфере мобильности, Киев уже не раз был в числе первых городов, где мы запускали такие новые услуги, как Uber Green или Uber Shuttle. Именно поэтому мы также выбрали Киев стать одним из первых городов в мире, где будет работать Pool Chance», – подчеркнул Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Акценты пандемии

Поскольку безопасность является главным приоритетом в Uber, все водители и пассажиры должны надевать защитные маски, используя услугу Pool Chance или другие сервисы Uber. Кроме того, используя доступные инструменты, Uber регулярно напоминает о необходимости использования масок и соблюдении санитарных норм пассажирами и водителями.

Uber также внедрил уникальную технологию, которая подтверждает наличие защитной маски у всех водителей перед выходом на линию.

«Безопасность лежит в основе всего, что мы делаем. Мы установили четкие правила безопасности для всех пользователей и разработали широкий спектр уникальных функций и технологий безопасности, чтобы помочь защитить всех, кто использует платформу Uber», – сказал Соколянский.

Uber становится экокомпанией

В минувшем месяце Uber также объявил о своей глобальной инициативе стать к 2040 году мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов.

Цель экополитики компании Uber – 100% поездок, которые совершаются на транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов, общественном транспорте и микротранспорте.

В Киеве Uber уже предлагает сервис Uber Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов. C момента его запуска в марте 2019 года более 50 тыс. людей воспользовались сервисом Uber Green. Кроме того, с мая 2019 года Uber предлагает сервис Uber Shuttle, обеспечивая пассажирам доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования с гарантированным местом в качественном микроавтобусе.