На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека

На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей на автодороге "Киев-Чоп" погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 октября, около 10:00 утра, возле села Зубра Пустомытовского района. Столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен".

От травм на месте аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, травмированный пассажир "Ситроена" скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Личные данные участников ДТП уточняются.

Решается вопрос правовой квалификации события.