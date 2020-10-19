На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека

Полиция устанавливает личности участников и обстоятельства ДТП.

На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека
Фото: lv.npu.gov.ua

На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей на автодороге "Киев-Чоп" погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 октября, около 10:00 утра, возле села Зубра Пустомытовского района. Столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен".

От травм на месте аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, травмированный пассажир "Ситроена" скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Личные данные участников ДТП уточняются.

Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, ранее на Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля.

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