Под Одессой было совершено разбойное ограбление рефрижератора с мясом

Под Одессой ограбили рефрижератор с мясом, а его водителя-иностранца жестоко избили и обобрали, сообщает dumskaya. Кроме всего, этот случай наглядно показывает, насколько переплелись торговые связи между народами и странами.

Разбойное ограбление фуры под Одессой: из рефрижератора украли более 20 тонн мяса, а водителя чуть не убили

34-летний водитель-азербайджанец заехал своим рефрижератором из РоSSии в Харьковскую область. Оттуда он направился на Тернопольщину. Там рефрижератор загрузили говядиной, и водитель отправился в Одесскую область. Оттуда, через паромную переправу в Черноморске, он должен был переправиться в Турцию. И уже из Турции прибыть в конечный пункт назначения – в Туркменистан.

Будучи уже на дороге к Черноморску, у села Великая Балка, водитель услышал в своей машине какие-то посторонние шумы. Он остановился, чтобы выяснить причину шума и вышел из кабины. Тут к нему подбежали двое неизвестных в масках. Они брызнули мужчине каким-то газом из баллончика в лицо. Что за газ был такой, неизвестно, однако водитель сразу потерял сознание.

Разбойное ограбление фуры под Одессой: из рефрижератора украли более 20 тонн мяса, а водителя чуть не убили

Обнаружил его другой водитель, который проезжал мимо и увидел фуру своего знакомого, стоящую на обочине. Он остановился, чтобы узнать, не нужна ли его помощь. Помощь действительно была нужна. Водитель рефрижератора лежал в машине крепко связанный веревкой. У него пропало три тысячи долларов. А из рефрижератора исчезла вся 21 тонна мяса, которая там была.

По факту разбойного ограбления водителя фуры украинская полиция открыла уголовное производство. Грабителей ищут. Есть вероятность их найти: все-таки 21 тонну мяса, как иголку, не спрячешь.

Напомним, злоумышленники изобрели новый, простой и безотказный, способ грабежа автомобиля. Главным орудием ограбления служит обычная пустая пластиковая бутылка.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)
Водителей просят объезжать строительство развязки на “Варшавке” около Бучи
ДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машинДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машин
В поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в заборВ поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в забор
На Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автоНа Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два авто
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе возле Ровно из-за ДТП погибли четыре человека, у виновника раньше было 13 штрафов На трассе возле Ровно из-за ДТП погибли четыре человека, у виновника раньше было 13 штрафов
РоSSийское судно-трубоукладчик прибыло в Германию для достройки "Северного потока - 2"РоSSийское судно-трубоукладчик прибыло в Германию для достройки "Северного потока - 2"
В апреле было выпущено всего 59 автомобилейВ апреле было выпущено всего 59 автомобилей
Windrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и НиколаевомWindrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом
На трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовикНа трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик
Под Одессой пьяный водитель ударил патрульного головой в лицоПод Одессой пьяный водитель ударил патрульного головой в лицо
Под Одессой сгорела яхта местного депутатаПод Одессой сгорела яхта местного депутата
Задержан виновник смертельного ДТП под ОдессойЗадержан виновник смертельного ДТП под Одессой
Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибшихПод Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибших
Полиция Киева назвала районы, где было больше всего пьяных водителейПолиция Киева назвала районы, где было больше всего пьяных водителей
Последние новости
Подгружаем последние новости