Под Одессой было совершено разбойное ограбление рефрижератора с мясом

Под Одессой ограбили рефрижератор с мясом, а его водителя-иностранца жестоко избили и обобрали, сообщает dumskaya. Кроме всего, этот случай наглядно показывает, насколько переплелись торговые связи между народами и странами.

34-летний водитель-азербайджанец заехал своим рефрижератором из РоSSии в Харьковскую область. Оттуда он направился на Тернопольщину. Там рефрижератор загрузили говядиной, и водитель отправился в Одесскую область. Оттуда, через паромную переправу в Черноморске, он должен был переправиться в Турцию. И уже из Турции прибыть в конечный пункт назначения – в Туркменистан .

Будучи уже на дороге к Черноморску, у села Великая Балка, водитель услышал в своей машине какие-то посторонние шумы. Он остановился, чтобы выяснить причину шума и вышел из кабины. Тут к нему подбежали двое неизвестных в масках. Они брызнули мужчине каким-то газом из баллончика в лицо. Что за газ был такой, неизвестно, однако водитель сразу потерял сознание.

Обнаружил его другой водитель, который проезжал мимо и увидел фуру своего знакомого, стоящую на обочине. Он остановился, чтобы узнать, не нужна ли его помощь. Помощь действительно была нужна. Водитель рефрижератора лежал в машине крепко связанный веревкой. У него пропало три тысячи долларов. А из рефрижератора исчезла вся 21 тонна мяса, которая там была.

По факту разбойного ограбления водителя фуры украинская полиция открыла уголовное производство. Грабителей ищут. Есть вероятность их найти: все-таки 21 тонну мяса, как иголку, не спрячешь.

Напомним, злоумышленники изобрели новый, простой и безотказный, способ грабежа автомобиля. Главным орудием ограбления служит обычная пустая пластиковая бутылка.