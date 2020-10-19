Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы.

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в своем facebook.

"Сегодня в 6.50 из нового терминала Международного аэропорта Запорожье отправился первый рейс. Вечером примем пассажиров, которые прилетят рейсом «Киев-Запорожье» авиакомпании Skyup. Завтра - пассажиров авиакомпании «Мотор Сич». Планируем, что со среды терминал будет обслуживать уже и международные рейсы. Пассажиры уже успели оценить преимущества нового терминала", - написал он.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта "Запорожье" закончили в мае 2020 года. Его построили на средства городского бюджета.

В апреле 2017 года в аэропорту размокла взлетно-посадочная полоса. Аэропорт принимал воздушные суда на грунтовую взлетно-посадочную полосу, поскольку единственная искусственная ВПП закрылась на ремонт. В течение почти месяца аэропорт принимал самолеты только одной авиакомпании - "Мотор Сич", которые способны приземляться и взлетать с грунтовой полосы. Остальные авиакомпании были вынуждены временно отменить рейсы.

В ноябре 2017 аэропорт не принимал самолеты из-за обледенения полосы. Тогда же сообщалось, что к 2020 году построят новый терминал. Планировалось, что работы будут завершены до конца 2019 года.

Аэропорт "Запорожье" расположен на восточной окраине города, он имел одну бетонную и одну грунтовую взлетно-посадочную полосы.