Производитель iPhone разработал собственный электромобиль

Производитель iPhone разработал собственный электромобиль

Компания Foxconn, известная как сборщик iPhone, намерена стать автопроизводителем. Она разработала универсальную платформу для электромобилей.

Тайваньская технологическая компания Foxconn Technology Group, которая более известна как производитель iPhone, заявила о намерении стать автопроизводителем. Фирма уже разработала и представила собственную платформу для электромобилей.

Открытая программная и аппаратная платформа для электромобилей MIH, включая технологии производства ключевых компонентов, была представлена на мероприятии Foxconn Technology Day, который впервые прошёл в Тайбэе в Syntrend Creative Park.

По словам Foxconn, компания намерена стать «Android в мире электромобилей» в противовес Tesla, которая считается iPhone среди электромобилей. Заявлено, что MIH позволит любой желающей компании быстро наладить выпуск электромобилей различных классов и моделей, получив в своё распоряжение платформу и доступ к ключевым технологиям и инструментам для разработки электромобилей.

Платформа позволит делать электромобили с колёсной базой от 2750 до 3100 мм, с одним или двумя электромоторами мощностью 127 л.с., 201 л.с. и 268 л.с. спереди и 201 л.с., 268 л.с., 322 л.с. и 456 л.с. сзади. Доступны аккумуляторы на 93, 100 и 116 кВт•ч. Заявлена поддержка автопилота и беспроводных обновлений программного обеспечения.

Для своей платформы MIH к 2024 году Foxconn планирует наладить серийный выпуск твердотельного аккумулятора, над которым сейчас работает компания. Для производства платформы фирма сделала уникальный высокоинтенсивный материал для литья под давлением, который отличается прочностью, высокой пластичностью и устойчивостью к коррозии.

Как обещает Foxconn, к 2027 году 10% всех электромобилей в мире будут выпускаться на платформе MIH. При этом компания пока не назвала ни одного производителя, который бы согласился сотрудничать с Foxconn и использовать её наработки в своих электромобилях. В настоящее время автомобильные бренды разрабатывают платформы для моделей своими силами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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