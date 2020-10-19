Chevrolet начал продавать новый кроссовер за 12 000 долларов

Chevrolet начал продавать новый компактный кроссовер Chevrolet Groove, который можно отнести к бюджетным моделям. Его цена составляет от 12 000 долларов.

Chevrolet Groove разработан для стран Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Но не исключено, что он через какое-то время станет глобальной моделью. Во всяком случае, такие примеры есть.

Groove стоит всего 12 130 долларов. Однако, при этом он получил довольно широкий набор оборудования. Уже в базовой комплектации у него есть четыре подушки безопасности. Есть кондиционер, камера заднего вида и 8,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Комплектация Groove Premier дополнительно получила автоматический климат-контроль, светодиодное освещение, кожаные сиденья и другое.

Тем не менее, у Groove нет многих систем безопасности и помощи водителю, к которым привыкли американские и европейские автомобилисты. Не будем забывать, что речь идет про недорогой компактный кроссовер. Выглядит он привлекательно, в стилистике глобальных моделей Chevrolet. Надеемся, что через некоторое время этот кроссовер появится в продаже и в нашей стране.