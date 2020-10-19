Сгорел очередной локомотив Укрзализныци

В ночь на понедельник, 19 октября, в Шепетовском районе Хмельницкой области на Жлобинском ж/д переезде произошло возгорание грузового локомотива, который перевозил 61 вагон щебня. Об этом со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области информирует ЦТС.



Как сообщают спасатели, сообщение о происшествии поступило в 3:07.



"По вызову немедленно были направлены пожарные 21 Государственной пожарно-спасательной части и пожарный поезд со станции Шепетовка. Кроме того, сразу была уведомлена Казатинская дирекция железнодорожных перевозок ГП "Юго-Западная железная дорога" о том, чтобы движение по железнодорожным путям в направлении города Новоград-Волынский временно было перекрыто. По прибытию к месту пожара первых подразделений было установлено, что персонал поезда отсоединил одну часть локомотива, а на другой происходит горение на площади около 20 кв. м, существует вероятность распространения огня на весь локомотив", - говорится в сообщении ГСЧС.



Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и большой пожарной нагрузкой, поскольку горело большое количество масла. В связи с этим спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.



"Благодаря своевременному привлечению сил и средств, а также умелым и слаженным действиям бойцов ГСЧС возгорание площадью 20 кв. м удалось ликвидировать в тех размерах, которые оно приобрело на момент прибытия первых расчетов. Пожар локализован в 3:30 и окончательно ликвидирован в 4:30", - отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



По данным спасателей, несчастные случаи на месте происшествия не зафиксированы.

