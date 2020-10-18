"Укрзализныця" с понедельника закроет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком

Полный список состоит из девяти станций.

"Укрзализныця" с понедельника закроет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком
Фото: comments.ua

Укрзализныця с понедельника, 19 октября, закроет продажи билетов на девяти станциях в связи с новым карантинным зонированием. Об этом говорится на сайте компании.

С 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции, указанной в проездном документе, УЗ возвращает полную стоимость билета.

Напомним, согласно последнему карантинному зонированию, в красную зону попали около 30 городов. Киев оставили в оранжевой зоне.

Ранее в Украине изменили критерии красной зоны карантина.

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