На Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два авто

В результате аварии машину разорвало на две части, пострадали пятеро человек.

На Новоирпенской трассе в Киеве в субботу произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель Hyundai, двигаясь из Киева в Ирпень, вылетел на встречную полосу, зацепил авто Mazda и протаранил Оpel, информирует паблик dtp.kiev.ua.

Сообщается, что предварительно водитель Hyundai был "очень пьян". В результате аварии автомобиль разорвало на две части, пострадали пять человек: трое из Hyundai и двое из Оpel.

"Все они были срочно госпитализированы бригадами "скорой ". На месте работает полиция и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Киев Оперативный сообщает о жертвах.

"Предварительно столкнулись сразу 4 автомобиля. К сожалению, есть погибшие", - отмечается в заметке.