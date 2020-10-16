ДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машин

Страшное по своим масштабам ДТП произошло сегодня в Киеве на Подоле. ЧП случилось на улице Лукьяновской – там, где она спускается к Валам, сообщает паблик dtp.kiev.

Масштабное ДТП с бетономешалкой в Киеве на Подоле: тяжеловоз без тормозов смял пять машин

У тяжелой загруженной бетономешалки во время спуска отказали тормоза. Водитель тщетно пытался остановить автомобиль. Однако тот, набирая скорость, тяжелой махиной несся по улице вниз, сметая все на своем ходу.

По ходу движения стояли припаркованные к обочине пять легковых автомобилей. Всем им изрядно досталось от неуправляемого тяжеловоза. У всех автомобилей смяло заднюю часть. По счастливой случайности в салонах припаркованных машин не оказалось людей. Бетономешалка никого не убила. Однако двое пешеходов, оказавшихся там в неудачное время, все же пострадали.

"В данной аварии чудом обошлось без погибших, бетономешалка задела пешеходов, которых тут оказалось неожиданно много", - пишут в комментарии к опубликованному видео с места события.


По словам журналиста, снимавшего видео, признаков опьянения у водителя бетономешалки не обнаружили, однако ему все же придется отвечать за то, что наделал его неуправляемый автомобиль. Материального ущерба он причинил, возможно, на миллионы. Поэтому нужно вовремя и тщательно проводить техосмотр своих транспортных средств, чтобы не случалось такой беды.

Напомним, в Запорожье утром перевернулась маршрутка, полная пассажиров. Пострадавших увозили несколькими каретами скорой помощи.


: Марченко Любов, Тудей

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