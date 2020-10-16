В поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в забор

Фото: kv.npu.gov.ua

В поселке Ракитное на Киевщине полицейские нашли молодого человека, который под хмельком украл лимузин и совершил на нем ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Владелец автомобиля «Lincoln Town Car» оставил ключи от замка зажигания в салоне, а дверцы не закрыл. Такой оплошностью и воспользовался нетрезвый злоумышленник. О похищении автомобиля вблизи торгового центра в полицию сообщил его владелец. В это же время поступило сообщение и о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц поселка Ракитное", - говорится в сообщении.

На место ДТП прибыли патрульные и следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Они выяснили, что молодой человек угнал автомобиль и поехал на нем "по своим делам". По дороге нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор.

Похитителем оказался 21-летний житель поселка. За похищение транспортного средства, управление автомобилем в нетрезвом виде и совершение ДТП ему грозит уголовная и административная ответственность.

Напомним, в сентябре президент Зеленский подписал закон,

усиливающий уголовную ответственность за угон транспортных средств.

В ноябре 2018 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения и увеличила штрафы. Однако 17 июня 2020 года Рада приняла еще один законопроект - №3314, который подписал Владимир Зеленский. Законопроект предусматривает отмену уголовного преследования за вождение в нетрезвом состоянии.