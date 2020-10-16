ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами

В Запорожье в ДТП попала маршрутка с пассажирами. Авария случилась сегодня около девяти утра в Шевченковском районе города на улице Чаривной. Все произошло возле кафе "Гюлистан", сообщает местный информационный портал vmestezp.

Легковой автомобиль Skoda столкнулся с маршруткой №89. По свидетельствам очевидцев и участников аварии маршрутное такси ехало в сторону Шевченковского района.

Очевидцы также рассказали подробности ДТП. Легковой автомобиль выезжал с автозаправки и должен был пропустить маршрутку, однако по какой-то причине не сделал этого. В результате, машина толкнула маршрутку "в бок", и та перевернулась.

Количество пострадавших пока уточняется. Известно лишь, что на месте происшествия работало несколько карет скорой помощи. По предварительным данным двух человек из маршрутки отправили в больницу. О том, в каком они состоянии, пока не сообщают. Еще одному пассажиру оказали помощь на месте без госпитализации. На отвалившемся люке крыши маршрутки видны кровавые пятна.

На месте происшествия, кроме медиков, работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельство этого ДТП.