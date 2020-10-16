ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами

В Запорожье в ДТП попала маршрутка с пассажирами. Авария случилась сегодня около девяти утра в Шевченковском районе города на улице Чаривной. Все произошло возле кафе "Гюлистан", сообщает местный информационный портал vmestezp.

ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами, количество пострадавших уточняется

Легковой автомобиль Skoda столкнулся с маршруткой №89. По свидетельствам очевидцев и участников аварии маршрутное такси ехало в сторону Шевченковского района.

ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами, количество пострадавших уточняется

Очевидцы также рассказали подробности ДТП. Легковой автомобиль выезжал с автозаправки и должен был пропустить маршрутку, однако по какой-то причине не сделал этого. В результате, машина толкнула маршрутку "в бок", и та перевернулась.

ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами, количество пострадавших уточняется

Количество пострадавших пока уточняется. Известно лишь, что на месте происшествия работало несколько карет скорой помощи. По предварительным данным двух человек из маршрутки отправили в больницу. О том, в каком они состоянии, пока не сообщают. Еще одному пассажиру оказали помощь на месте без госпитализации. На отвалившемся люке крыши маршрутки видны кровавые пятна.

ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами, количество пострадавших уточняется

На месте происшествия, кроме медиков, работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельство этого ДТП.

ДТП в Запорожье: перевернулась маршрутка с пассажирами, количество пострадавших уточняется

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе столкнулись внедорожник и микроавтобус. От столкновения джип занесло на столб, а затем он еще пролетел по улице несколько десятков метров. К счастью, после этой аварии все чудом остались живы.


: Марченко Любов, Тудей

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