На Троещине полиция поймала мужчину за кражу из автомобиля
Патрульные полицейские задержали злоумышленника, который проник в багажное отделение иномарки и украл оттуда два ящика со строительными инструментами. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
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Происшествие случилось ночью на улице Владимира Высоцкого. Патрулируя территорию Деснянского района, полицейские заметили мужчину, который рылся у багажника иномарки “Форд”, а затем достал оттуда вещи и быстро ушел.
Патрульные остановили мужчину и обнаружили у него чужие вещи, которые он только что похитил из автомобиля.
31-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъяли два ящика со строительными инструментами, которые вернули владельцу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное фигуранту грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Фото: столичная полиция