Dacia представила электромобиль за 10 000 евро

Dacia, принадлежащая французской компании Renault, официально представила свой первый электромобиль Dacia Spring. Он будет самым недорогим электрокаром в Европе, так как его цена, по слухам, составит от 10 000 евро.

Если вам дизайн Dacia Spring показался знакомым, то в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что Dacia построила свой первый электрокар на базе Renault City K-ZE. Между ними много общего, хотя, конечно, вряд ли их назовешь полностью одинаковыми. Например, у Spring новая решетка радиатора и фары нового дизайна.

Сколько будет стоить Dacia Spring – пока не известно. Утверждается, что это будет самый недорогой электрокар в Европе. За отправную точку нужно взять цену Renault City K-ZE, который в Китае продается за 9 000 долларов.

Так как Spring относится к бюджетным моделям, то не нужно ожидать, что у него большой набор оборудования. В базовой комплектации, например, будут электрические стеклоподъемники и 3,5-дюймовый цифровой дисплей в комбинации приборов. Кондиционер и мультимедийную систему с 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем предложат в качестве опции.

Но зато систем безопасности будет больше, причем уже в базовой комплектации. В «базе» будет и система автоматического экстренного торможения.

Spring оснащается электромотором мощностью 44 л.с. Запас хода – 225 км, но если нажать кнопку Eco, то запас хода увеличивается на 10%.

Заказы на Dacia Spring начнут принимать весной 2021 года. Тогда же станут известны его цены.