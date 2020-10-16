США снимают запрет на перелеты в районе Симферополя
Однако запрет на полеты над Днепром остается в силе.
Соединенные Штаты Америки с 27 октября позволили своей авиации осуществлять полеты в отдельных районах зоны воздушной ответственности Симферополя.
Соответствующую информацию распространило Федеральное авиационное управление (FAA) США, пишет "Интерфакс-Украина".
"В связи со снижением рисков для гражданской авиации США эта поправка не предусматривает продление запрета на перелеты в указанных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
В FAA ожидают, что РоSSия будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии.
"Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя", - отметили в управлении.
Однако до 27 октября 2021 года продлен запрет на перелеты в зоне воздушной ответственности Днепра.
Напомним, что запрет на полеты над Днепром и Симферополем Федеральное авиационное управление США ввело в начале 2014 года. Впоследствии запрет продлевали каждые два года.