В США начали сборку первого "Непобедимого" вертолёта

Bell Helicopter первой из участников конкурса на создание вертолёта по программе FARA приступила к сборке прототипа винтокрылой машины.

Осенью 2019 года компания Bell Helicopter показала макет боевого вертолёта Bell 360 Invictus (в перевод — «Непобедимый»). Проект летательного аппарата подготовлен с учётом требований перспективной программы FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft — разведывательно-ударный летательный аппарат будущего) для армии США . До конца 2020 года начнётся сборка первого нового вертолёта Bell, а полностью машина должна быть готова в следующем году.

Как сообщает Flightglobal, директор программы Bell Helicopter по созданию вертолёта FARA Джейме Гонсалес, работа над прототипом Bell 360 Invictus началась в середине октября. Ожидается, что сборка фюзеляжа опытного вертолёта фабрика в Амарилло, штат Техас, стартует уже во второй половине месяца.

Напомним, в основу «Непобедимого» лёг гражданский многофункциональный вертолёт Bell 525 Relentless. Для армии 10-местную машину превратили в 2-местную, оставив только пилота и стрелка, сиденья которых расположены тандемно, а фюзеляж выполнили по стелс-технологиям. Новинка получила 4-лопастный главный винт диаметром до 12,2 и один двигатель вместо двух. Вертолёт оснастят артиллерийским (20-мм автоматическая пушка) и ракетным вооружением, и летать он должен не медленнее 333 км/ч, так как требования FARA предполагают крейсерскую скорость не ниже этой отметки.

Соперниками Bell Helicopter по проекту FARA являются компании AVX Aicraft, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky, которые уже представили свои идеи по созданию машины на замену лёгкому многоцелевому вертолёту Bell OH-58 Kiowa. Армия США ожидает, что летающие прототипы будут готовы в 2023 финансовом году (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года), а победитель конкурса FARA и обладатель госконтракта определится в 2024 финансовом году.



