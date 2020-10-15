В производство запустили самый ожидаемый внедорожник 2020 года

В Соединенных Штатах Америки стартовало производство нового внедорожника Ford Bronco.

Пока лишь автомобилестроители приступили к первой пробной предсерийной партии, однако через два месяца начнется полноценный выпуск автомобиля.

К данному времени возрожденному «Бронко» удалось собрать более полутора сотен тысяч предварительных заказов. Первая лимитированная серия будет насчитывать всего семь тысяч единиц. Таким образом, Ford Bronco может по праву претендовать на звание наиболее ожидаемого авто 2020 года.

Судя по фотоснимкам, Ford начал производить пяти-, а также трехдверные внедорожники. В основе новинки лежит рамное шасси от пикапа Ford Ranger, а экстерьер наделен дизайном, выполненным в стилистике ретро.

Под капотом будут находится 2,3- и 2,7-литровые турбированные моторы, способные выдать 270 и 310 лошадиных сил.

Стоимость Ford Ranger в США стартует от 30 000 долларов.

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