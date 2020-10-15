"Укравтодор" расторг контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12 на обходе Житомира

"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком Sinohydro Corporation Limited, который должен был реконструировать 22 км дороги М-06 на обходе Житомира.

Об этом сообщила

пресс-служба "Укравтодора".

Фото: Укравтодор

По контракту компания обязалась реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года. Реконструкция проводится в рамках проекта Укравтодора, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - "Паневропейские коридоры/Европейские дороги Украины II".

Согласно последней программе работ (от 25 мая 2020 года) по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Зато фактическое выполнение составляет 49,17%. Из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения, отмечают в "Укравтодоре".

"Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке. По заключению компании технадзора «IRD ENGINEERING SRL», разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведение искусственных сооружений и т.д.", - говорится в сообщении.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Это уже третий контракт, который провалила компания из Китая.

В декабре 2018 года был расторгнут договор

с китайским подрядчиком Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd стоимостью 57,3 млн на капремонт автомобильной дороги М-03 на линейных участках от Лубен до Полтавы (210-333 км).

В июне 2019-го "Укравтодор" расторг контракт с тем же подрядчиком на дороге М-12. За полтора года китайцы выполнили только 1% работ.