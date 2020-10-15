"Укравтодор" расторг контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12 на обходе Житомира

Вместо 80% работ компания выполнила 49% со значительным браком.

"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком Sinohydro Corporation Limited, который должен был реконструировать 22 км дороги М-06 на обходе Житомира.

Об этом сообщила

пресс-служба "Укравтодора".

Фото: Укравтодор

По контракту компания обязалась реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года. Реконструкция проводится в рамках проекта Укравтодора, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - "Паневропейские коридоры/Европейские дороги Украины II".

Согласно последней программе работ (от 25 мая 2020 года) по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Зато фактическое выполнение составляет 49,17%. Из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения, отмечают в "Укравтодоре".

"Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке. По заключению компании технадзора «IRD ENGINEERING SRL», разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведение искусственных сооружений и т.д.", - говорится в сообщении.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Это уже третий контракт, который провалила компания из Китая.

В декабре 2018 года был расторгнут договор

с китайским подрядчиком Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd стоимостью 57,3 млн на капремонт автомобильной дороги М-03 на линейных участках от Лубен до Полтавы (210-333 км).

В июне 2019-го "Укравтодор" расторг контракт с тем же подрядчиком на дороге М-12. За полтора года китайцы выполнили только 1% работ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)
Водителей просят объезжать строительство развязки на “Варшавке” около Бучи
Новый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалонаНовый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалона
Полиция получит право проверять автомобили с ГБОПолиция получит право проверять автомобили с ГБО
В Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больницеВ Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больнице
Блок рекламы


Похожие новости
В Черкасской области старший брат насмерть сбил на дороге родную сеструВ Черкасской области старший брат насмерть сбил на дороге родную сестру
Киевский бронетанковый завод досрочно выполнил контракт на ремонт бронетранспортеров (фото)Киевский бронетанковый завод досрочно выполнил контракт на ремонт бронетранспортеров (фото)
В Одесской области на автодороге перевернулось переполненное авто с пассажирамиВ Одесской области на автодороге перевернулось переполненное авто с пассажирами
УЗА: Отказ от графиковых перевозок спровоцирует коллапс на железной дороге и срыв экспортаУЗА: Отказ от графиковых перевозок спровоцирует коллапс на железной дороге и срыв экспорта
На дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспортаНа дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспорта
Украинские пограничники испытывают французские патрульные катера, которые будут строить в Николаеве по контракту с МВД
"Укрзализныця" до 1 августа обещает восстановить курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге"Укрзализныця" до 1 августа обещает восстановить курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге
"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта Новини компаній"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта Новини компаній
Летальное ДТП с депутатом на Закарпатье: вторая смерть на дороге с участием депутатаЛетальное ДТП с депутатом на Закарпатье: вторая смерть на дороге с участием депутата
На дороге поймали в объектив новый Mitsubishi Outlander.На дороге поймали в объектив новый Mitsubishi Outlander.
Последние новости
Подгружаем последние новости