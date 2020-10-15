Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсию

Вездеходы Sherp в Украине используются в самых разных сферах. Например, на них по горам в западных областях ездят сотрудники ГСЧС. Вскоре эти вездеходы будут использовать и для ремонта линий электропередач.

Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсию

Для компании ДТЭК «Киевские региональные электросети» создали специальные «Шерпы». Впрочем, от стандартной версии они отличаются минимально.

Спецверсию для ремонта линий электропередач заметно издалека благодаря её ярко-желтому цвету кузова.

Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсию

Специальные «Шерпы» уже протестировали в Киевской области. На них обследовали высоковольтные линии электропередач, которые располагаются в труднодоступной болотистой местности. Обычно энергетики в такой местности используют лодки или проводят обследование только зимой.

Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсию

Ранее стало известно, что украинская компания Квадро Інтернешнл может перенести производство вездеходов Sherp в другую страну. Причина – санкции. Дело в том, что украинские вездеходы нельзя ввозить в РоSSию. В свою очередь, «Шерпы», сделанные в РоSSии, нельзя ввозить в США. Поэтому существует производство в двух странах.

Квадро Інтернешнл хочет перенести производство в третью, одну, страну, чтобы ей санкции не мешали.


: Максимов Віталій, Тудей

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