Украинский вездеход Sherp получил новую спецверсию

Вездеходы Sherp в Украине используются в самых разных сферах. Например, на них по горам в западных областях ездят сотрудники ГСЧС. Вскоре эти вездеходы будут использовать и для ремонта линий электропередач.

Для компании ДТЭК «Киевские региональные электросети» создали специальные «Шерпы». Впрочем, от стандартной версии они отличаются минимально.

Спецверсию для ремонта линий электропередач заметно издалека благодаря её ярко-желтому цвету кузова.

Специальные «Шерпы» уже протестировали в Киевской области. На них обследовали высоковольтные линии электропередач, которые располагаются в труднодоступной болотистой местности. Обычно энергетики в такой местности используют лодки или проводят обследование только зимой.

Ранее стало известно, что украинская компания Квадро Інтернешнл может перенести производство вездеходов Sherp в другую страну. Причина – санкции. Дело в том, что украинские вездеходы нельзя ввозить в РоSSию. В свою очередь, «Шерпы», сделанные в РоSSии, нельзя ввозить в США . Поэтому существует производство в двух странах.

Квадро Інтернешнл хочет перенести производство в третью, одну, страну, чтобы ей санкции не мешали.