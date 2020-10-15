Если дерево упало на авто: кто должен компенсировать ущерб разъяснил суд

Ситуация, когда падающее дерево повреждает автомобиль, не является очень редкой. Ни один автомобилист в нашей стране от этого не застрахован. Кто должен компенсировать материальный ущерб в этом случае? Ответ на этот вопрос, рассмотрев дело № 761/15111/18, дал Верховный Суд.

Если дерево упало на авто: кто должен компенсировать ущерб разъяснил суд

В декабре 2017 года в Киеве на автомобиль Mitsubishi, стоявший возле Института технической теплофизики Национальной академии наук, упало дерево. Автомобилю был нанесен серьезный ущерб.

Владелец Mitsubishi подал в суд на Институт, требуя с него взыскать в свою пользу 300 595 гривен материального ущерба. Суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление. Однако, юристы института подали апелляционную жалобу, которую апелляционный суд удовлетворил.

Дело дошло до Верховного суда Украины. Он поддержал позицию апелляционного суда и отказал в удовлетворении иска автомобилиста.

Институт, на балансе которого находился участок с упавшим деревом, своевременно выполнял благоустройство территории. Не было поврежденных деревьев. Институт поддерживал территорию в надлежащем состоянии. Причина падения дерева на автомобиль - порыв ветра. Поэтому вины Института нет.


: Максимов Віталій, Тудей

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