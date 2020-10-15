Подольско-Воскресенский мост опустят на постоянные опоры уже в конце октября, - Кличко

До конца октября арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста опустят в проектное положение. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

"Установка арочной конструкции в проектное положение - процесс длительный. Надо учесть все - контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условиях, в конце октября. Для поддержания конструкции смонтировали 68 новых вант, изготовленных в Германии", - сказал Кличко.

По его словам, на мостовом переходе выполнили также работы по устройству сети наружного освещения и декоративной подсветки. Продолжается процесс установки металлических конструкций для съездов на улицы Верхний и Нижний вал.

На левоповоротном съезде с мостового перехода на Рыбальский полуостров завершают устройство дорожного полотна.

"На левом берегу установили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. На участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой продолжаются работы по устройству насыпи", - сообщил Виталий Кличко.