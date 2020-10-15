В Украине засняли крутой внедорожный автобус отечественной разработки

Во Львове заметили невероятный Torsus Praetorian. На узких улочках города внедорожный автобус выглядит очень внушительно. Пишет FG

Скорее всего, этот Torsus Praetorian используется Нацгвардией, ведь она закупила партию таких автобусов. Между прочим, это отечественная разработка.

Напомним, что компанию Torsus создали украинцы, но работает она в Братиславе. На Praetorian уже поступило немало заказов из разных уголков мира.

Автобус может перевозить до 35 пассажиров или 12 больных на носилках. Torsus Praetorian оснащен 240-сильным турбодизелем MAN и полным приводом, а его клиренс – 389 мм. Максимальная скорость составляет 117 км/ч.

К слову, наряду с Praetorian в Torsus недавно презентовали и более компактную внедорожную маршрутку Terrastorm.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)
Водителей просят объезжать строительство развязки на “Варшавке” около Бучи
Новый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалонаНовый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалона
Полиция получит право проверять автомобили с ГБОПолиция получит право проверять автомобили с ГБО
В Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больницеВ Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больнице
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине перестали продавать самый недорогой VolkswagenВ Украине перестали продавать самый недорогой Volkswagen
Ford начал продавать в Украине новый кроссоверFord начал продавать в Украине новый кроссовер
В Украине выставили на продажу Таврию SportВ Украине выставили на продажу Таврию Sport
В Украине появилась самая быстрая Toyota CamryВ Украине появилась самая быстрая Toyota Camry
Министр назвал дату, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилейМинистр назвал дату, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилей
В сентябре в Украине ожило автопроизводствоВ сентябре в Украине ожило автопроизводство
В Украине начали выдавать новые номераВ Украине начали выдавать новые номера
На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)
В Украине скоро появится новый недорогой кроссоверВ Украине скоро появится новый недорогой кроссовер
Украинец скрутил 525 000 км пробега у MercedesУкраинец скрутил 525 000 км пробега у Mercedes
Последние новости
Подгружаем последние новости