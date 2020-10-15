В Украине засняли крутой внедорожный автобус отечественной разработки

Во Львове заметили невероятный Torsus Praetorian. На узких улочках города внедорожный автобус выглядит очень внушительно. Пишет FG

Скорее всего, этот Torsus Praetorian используется Нацгвардией, ведь она закупила партию таких автобусов. Между прочим, это отечественная разработка.

Напомним, что компанию Torsus создали украинцы, но работает она в Братиславе. На Praetorian уже поступило немало заказов из разных уголков мира.

Автобус может перевозить до 35 пассажиров или 12 больных на носилках. Torsus Praetorian оснащен 240-сильным турбодизелем MAN и полным приводом, а его клиренс – 389 мм. Максимальная скорость составляет 117 км/ч.

К слову, наряду с Praetorian в Torsus недавно презентовали и более компактную внедорожную маршрутку Terrastorm.