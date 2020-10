В Украине засняли крутой внедорожный автобус отечественной разработки

Вчера во Львове был замечен автобус-внедорожник Torsus Praetorian?? ? Кстати, у него украинские корни? ? Хотели бы вы узнать более подробно про этого гиганта?? ? ? — @matvick.fedevych via @lvivcars ??

A post shared by First Gear Show (@firstgearshow) on Oct 13, 2020 at 11:54pm PDT