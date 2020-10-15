В Иране создали бюджетный кроссовер

Автомобиль длиной около четырех метров может предложить увеличенный дорожный просвет и пластиковый кузовной обвес

Пятидверный хэтчбек SP100 Cross Country построен на базе седана SAIPA Roham, выпущенного иранским автоконцерном SAIPA в 2018 году. В основе обеих моделей лежит платформа, разработанная инженерами концерна.

Над экстерьером новинки трудились иранские дизайнеры. Однако некоторые элементы в облике модели напоминают китайские и корейские автомобили. Кросс-хэтч выделяется кузовным обвесом из неокрашенного пластика и увеличенным дорожным просветом. Последний позволит автомобилю справляться с легким бездорожьем.

Новинку предложат с двумя бензиновыми двигателями – 108 и 156 л.с. на выбор. Работают моторы в связке с пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач и безальтернативным передним приводом.

Как заявили в пресс-службе SAIPA , модель уже готова к серийному производству. В Иране, на родном рынке марки, кросс-хэтч SP100 Cross Country появится в 2021 году. Стоимость модели не озвучивается.