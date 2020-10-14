WizzAir отменил более 20 рейсов из Украины в ноябре

Возобновление авиасообщения по этим направлениям планируется на начало декабря.

Лоукост WizzAir отменил более 20 рейсов, которые должны были состояться из Украины в ноябре, и перенес возобновление этих направлений на начало декабря.

Из Киева отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон и Братиславу. Частично отменены рейсы в Будапешт, пишет lowcostavia.

Из Львова, Запорожья, Харькова и Одессы отменены от трех до пяти направлений.

Полный перечень отмененных рейсов:

Киев - Зальцбург отменен до 19 декабря

- Зальцбург отменен до 19 декабря Киев - Таллинн отменен до 4 декабря

- Таллинн отменен до 4 декабря Киев - Ларнака отменен до 6 декабря

- Ларнака отменен до 6 декабря Киев - Рига отменен до 5 декабря

- Рига отменен до 5 декабря Киев - Катовице отменен до 6 декабря

- Катовице отменен до 6 декабря Киев - Лиссабон отменен до 4 декабря

- Лиссабон отменен до 4 декабря Киев - Братислава отменен до 6 декабря

- Братислава отменен до 6 декабря Киев - Будапешт отменен до 10 ноября

- Будапешт отменен до 10 ноября Львов - Вильнюс отменен до 4 декабря

Львов - Лиссабон отменен до 6 декабря

Львов - Таллинн отменен до 5 декабря

Львов - Братислава отменен до 5 декабря

Харьков - Милан отменен до 19 декабря

Харьков - Вена отменен до 4 декабря

Харьков - Берлин отменен до 4 декабря

Харьков - Дортмунд отменен до 4 декабря

Одесса - Берлин отменен до 4 декабря

Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря

Одесса - Гданьск отменен до 5 декабря

Одесса - Катовице отменен до 4 декабря

Одесса - Братислава отменен до 6 декабря

Запорожье - Вроцлав отменен до 4 декабря

Запорожье - Гданьск отменен до 5 декабря

Запорожье - Краков отменен до 6 декабря

Напомним, что в сентябре лоукост Wizz Air отменил 12 маршрутов до конца марта 2021 года. Также некоторые направления приостановлены до конца октября.