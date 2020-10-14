2020-10-14
WizzAir отменил более 20 рейсов из Украины в ноябре
Возобновление авиасообщения по этим направлениям планируется на начало декабря.
Фото: alexcheban.livejournal.com
Лоукост WizzAir отменил более 20 рейсов, которые должны были состояться из Украины в ноябре, и перенес возобновление этих направлений на начало декабря.
Из Киева отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон и Братиславу. Частично отменены рейсы в Будапешт, пишет lowcostavia.
Из Львова, Запорожья, Харькова и Одессы отменены от трех до пяти направлений.
Полный перечень отмененных рейсов:
- Киев - Зальцбург отменен до 19 декабря
- Киев - Таллинн отменен до 4 декабря
- Киев - Ларнака отменен до 6 декабря
- Киев - Рига отменен до 5 декабря
- Киев - Катовице отменен до 6 декабря
- Киев - Лиссабон отменен до 4 декабря
- Киев - Братислава отменен до 6 декабря
- Киев - Будапешт отменен до 10 ноября
- Львов - Вильнюс отменен до 4 декабря
- Львов - Лиссабон отменен до 6 декабря
- Львов - Таллинн отменен до 5 декабря
- Львов - Братислава отменен до 5 декабря
- Харьков - Милан отменен до 19 декабря
- Харьков - Вена отменен до 4 декабря
- Харьков - Берлин отменен до 4 декабря
- Харьков - Дортмунд отменен до 4 декабря
- Одесса - Берлин отменен до 4 декабря
- Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря
- Одесса - Гданьск отменен до 5 декабря
- Одесса - Катовице отменен до 4 декабря
- Одесса - Братислава отменен до 6 декабря
- Запорожье - Вроцлав отменен до 4 декабря
- Запорожье - Гданьск отменен до 5 декабря
- Запорожье - Краков отменен до 6 декабря
Напомним, что в сентябре лоукост Wizz Air отменил 12 маршрутов до конца марта 2021 года. Также некоторые направления приостановлены до конца октября.