WizzAir отменил более 20 рейсов из Украины в ноябре

Возобновление авиасообщения по этим направлениям планируется на начало декабря.

WizzAir отменил более 20 рейсов из Украины в ноябре
Фото: alexcheban.livejournal.com

Лоукост WizzAir отменил более 20 рейсов, которые должны были состояться из Украины в ноябре, и перенес возобновление этих направлений на начало декабря.

Из Киева отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон и Братиславу. Частично отменены рейсы в Будапешт, пишет lowcostavia.

Из Львова, Запорожья, Харькова и Одессы отменены от трех до пяти направлений.

Полный перечень отмененных рейсов:

  • Киев - Зальцбург отменен до 19 декабря
  • Киев - Таллинн отменен до 4 декабря
  • Киев - Ларнака отменен до 6 декабря
  • Киев - Рига отменен до 5 декабря
  • Киев - Катовице отменен до 6 декабря
  • Киев - Лиссабон отменен до 4 декабря
  • Киев - Братислава отменен до 6 декабря
  • Киев - Будапешт отменен до 10 ноября
  • Львов - Вильнюс отменен до 4 декабря
  • Львов - Лиссабон отменен до 6 декабря
  • Львов - Таллинн отменен до 5 декабря
  • Львов - Братислава отменен до 5 декабря
  • Харьков - Милан отменен до 19 декабря
  • Харьков - Вена отменен до 4 декабря
  • Харьков - Берлин отменен до 4 декабря
  • Харьков - Дортмунд отменен до 4 декабря
  • Одесса - Берлин отменен до 4 декабря
  • Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря
  • Одесса - Гданьск отменен до 5 декабря
  • Одесса - Катовице отменен до 4 декабря
  • Одесса - Братислава отменен до 6 декабря
  • Запорожье - Вроцлав отменен до 4 декабря
  • Запорожье - Гданьск отменен до 5 декабря
  • Запорожье - Краков отменен до 6 декабря

Напомним, что в сентябре лоукост Wizz Air отменил 12 маршрутов до конца марта 2021 года. Также некоторые направления приостановлены до конца октября.

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