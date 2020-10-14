Стартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристики

В Чехии начались продажи нового электрического кроссовера Skoda Enyaq iV. К концу года он появится и в других странах Европы.

Стартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристики

Пока Skoda Enyaq iV доступен только в базовой комплектации. Она стоит 1 059 900 чешских крон (это примерно 1 300 000 гривен).

В базовой комплектации Enyaq iV с задним приводом оснащается одним электромотором мощностью 148 л.с. и батареей на 55 кВтч. Запас хода составляет 390 км (по другим источникам – 340 км). Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды при максимальной скорости 160 км/ч.

В «базе» есть 19-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, система удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков и выбор режимов движения, а также передние и задние датчики парковки спереди и сзади. Салон отделан тканью и искусственной кожей.

Стартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристики

Позже покупателям предложат несколько других версий Skoda Enyaq iV с задним и полным приводом. Причем у полноприводных версий два электромотора мощностью 265 л.с. или 306 л.с. Запас хода – до 500 км.

Стартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристики

Планирует ли Skoda продавать свой новый электрический кроссовер в Украине – пока не известно. Но это вполне возможно, учитывая, что в нашей стране действуют льготы на ввоз машин с электрической силовой установкой.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция получит право проверять автомобили с ГБОПолиция получит право проверять автомобили с ГБО
Новый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалонаНовый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалона
В Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больницеВ Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больнице
Водителей просят объезжать строительство развязки на “Варшавке” около Бучи
Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen планирует уже к 2023 году прекратить продажи автомобилей с ДВС в НорвегииVolkswagen планирует уже к 2023 году прекратить продажи автомобилей с ДВС в Норвегии
У украинского Skoda Karoq изменились ценыУ украинского Skoda Karoq изменились цены
В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 6%В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 6%
Новый Renault Sandero Stepway: названы характеристики моделиНовый Renault Sandero Stepway: названы характеристики модели
У Skoda Octavia появилась экономичная версияУ Skoda Octavia появилась экономичная версия
Стали известны цены на Renault Arkana от ЗАЗаСтали известны цены на Renault Arkana от ЗАЗа
В Чехии заметили таинственную Skoda: фотоВ Чехии заметили таинственную Skoda: фото
Skoda прекратила выпускать популярную модельSkoda прекратила выпускать популярную модель
В Украине появилась Skoda Octavia нового поколенияВ Украине появилась Skoda Octavia нового поколения
АЗС в очередной раз подняли цены на автогазАЗС в очередной раз подняли цены на автогаз
Последние новости
Подгружаем последние новости