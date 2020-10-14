Стартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристики

В Чехии начались продажи нового электрического кроссовера Skoda Enyaq iV. К концу года он появится и в других странах Европы.

Пока Skoda Enyaq iV доступен только в базовой комплектации. Она стоит 1 059 900 чешских крон (это примерно 1 300 000 гривен).

В базовой комплектации Enyaq iV с задним приводом оснащается одним электромотором мощностью 148 л.с. и батареей на 55 кВтч. Запас хода составляет 390 км (по другим источникам – 340 км). Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды при максимальной скорости 160 км/ч.

В «базе» есть 19-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, система удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков и выбор режимов движения, а также передние и задние датчики парковки спереди и сзади. Салон отделан тканью и искусственной кожей.

Позже покупателям предложат несколько других версий Skoda Enyaq iV с задним и полным приводом. Причем у полноприводных версий два электромотора мощностью 265 л.с. или 306 л.с. Запас хода – до 500 км.

Планирует ли Skoda продавать свой новый электрический кроссовер в Украине – пока не известно. Но это вполне возможно, учитывая, что в нашей стране действуют льготы на ввоз машин с электрической силовой установкой.