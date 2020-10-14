В Украине перестали продавать самый недорогой Volkswagen

Компания Volkswagen прекратила продавать в Украине седан VW Polo. Это была самая недорогая модель немецкого автогиганта в нашей стране.

На официальном сайте Volkswagen в Украине больше нет седана Polo. В продаже остались только четыре легковые модели этого бренда.

По данным MMR, компания Volkswagen убрала VW Polo из продажи из-за того, что его делают в РоSSии. Видимо, появились какие-то сложности с его поставками в нашу страну. И, скорее всего, это произошло ещё в начале нынешнего года, когда запретили ввозить автомобили из РоSSии.

Седан Volkswagen Polo продавался на украинском рынке с 2011 года. В базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатой механической коробкой передач он стоил около 13 800 долларов. То есть это был конкурент Renault Logan.

Между тем, в Украине теперь официально продают только четыре легковые модели компании Volkswagen – Golf, T-Roc, Tiguan и Touareg. Самый недорогой из них Golf. Он в базовой комплектации стоит от 595 009 гривен.