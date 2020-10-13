На строительстве метро на Виноградарь проложили уже более 100 метров тоннеля, - Кличко

Открыть две станции планируют в конце следующего года.

На строительстве метро на Виноградарь проложили уже более 100 метров тоннеля, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

На строительстве метро на Виноградарь проложили уже более 100 метров тоннеля. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"Строительство метро на Виноградарь идет по графику. В начале сентября от будущей станции «Мостицкая» мы запустили в работу тоннелепроходческий механизированный комплекс. И сегодня проложено уже 114 метров тоннеля. Также демонтировали временные конструкции, которые были необходимы для старта комплекса. И теперь он набирает проектную мощность - чтобы прокладывать 200 метров тоннеля в месяц", - сказал Кличко.

Он сообщил, что работы не прекращаются и на других участках строительства. Идет процесс бетонирования двухъярусного туннеля, который пройдет от станции метро «Мостицкая» до станции «Проспект Правды». Там работы ведутся открытым способом.

"Открыть две новых станции мы планируем в конце следующего года. По оценкам специалистов, ими будут пользоваться более 90 тысяч пассажиров в сутки", - подчеркнул Виталий Кличко.

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