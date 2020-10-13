Украина и Польша будут развивать транспортный коридор Гданьск – Черное море

Украина и Польша будут развивать транспортный коридор Гданьск – Черное море

Администрация морских портов Украины (FVGE) в лице и.о. председателя Александра Голодницкого и морской порт "Гданьск" в лице председателя правления Лукаша Греинке подписали Меморандум о намерениях сотрудничать в развитии транспортного коридора между Гданьском и Черным морем.

Меморандум был подписан в рамках украинского-польского экономического форума, который сейчас проходит в Одессе с участием президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"Одним из приоритетов сотрудничества с польской стороной является развитие транспортного коридора между морскими портами Балтийского и Черного морей. Сегодня соответствующим Меморандумом мы начинаем сотрудничество в рамках развития транспортного коридора Гданьск-Черное море. Это будет способствовать увеличению объемов торговли между нашими странами и поддержке транспортного рынка", – прокомментировал подписанный документ министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр уточнил, что реализация меморандума также позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину в Польшу в Европу и обратно, осуществлять их различными способами различными видами транспорта без остановок.

В.Криклий отметил, что в 2020 году Украина направила около 5 млрд грн на проект GO Highway, который соединяет украинские порты с польскими портами.

"В этом году уже сделано 100 км из 140 запланированных. Также в следующем году мы начинаем масштабную реконструкцию трассы М-05 Киев - Одесса. Как часть GO Highway на этой трассе будет сделано 100 км дорог в Черкасской области", – добавил министр.

Ожидается, что меморандум также будет способствовать изучению возможностей сотрудничества в сфере развития и эксплуатации портов, современных логистических услуг, интермодальных перевозок, интеллектуального портового строительства, т. н. зеленых и низкоэмиссионных решений, обучениюе работников и тому подобное.

Кроме этого, документ позволит изучить возможности сотрудничества на основе обмена профессиональным опытом в морской отрасли, в том числе по безопасности мореплавания, корпоративного управления, привлечения финансирования и технической помощи ЕС.

Планируется, что на основе этого меморандума будет создана соответствующая Рабочая группа по вопросам транспортного коридора Гданьск-Черное море.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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