Летальное ДТП с участием прокурора под Хмельницким

В Хмельницкой области, неподалеку от областного центра на трассе столкнулись два автомобиля - Toyota Land Cruizer и Volkswagen Passat B5. ДТП произошло вчера, 12 октября, около восьми вечера неподалеку от села Гелетинцы Хмельницкого района.

ДТП под Хмельницким с участием прокурора: встречный автомобиль не оставил людям шансов
ДТП под Хмельницким с участием прокурора: встречный автомобиль не оставил людям шансов

Как стало известно, автомобиль Toyota, по невыясненным пока причинам, выехал на встречную полосу движения и врезался в Volkswagen, который двигался навстречу. К сожалению, для 47-летнего водителя Volkswagen и его 42-летней пассажирки это столкновение оказалось фатальным. Они погибли на месте. Их обоих зажало деформированным металлом покореженного автомобиля. Для того, чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось разрезать металл. 49-летнего водителя Toyota с политравмой отвезли в Хмельницкую областную больницу.

ДТП под Хмельницким с участием прокурора: встречный автомобиль не оставил людям шансов

Как впоследствии стало известно, мужчина, находившийся за рулем Volkswagen - местный, из Волочиского района. А водитель Toyota - львовянин, заместитель военного прокурора Западного региона. Именно он и остался жив, хотя состояние его тяжелое. Что побудило водителя выехать на встречную полосу, неизвестно. Следствие продолжается.

ДТП под Хмельницким с участием прокурора: встречный автомобиль не оставил людям шансов

Напомним, в дорожной аварии, произошедшей в Яремче Ивано-Франковской области, также погибли два человека. Еще трое - получили тяжелые травмы. Автомобиль не смог "вписаться" в поворот и сорвался с дорогим в обрыв.


: Марченко Любов, Тудей

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