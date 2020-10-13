Летальное ДТП с участием прокурора под Хмельницким

В Хмельницкой области, неподалеку от областного центра на трассе столкнулись два автомобиля - Toyota Land Cruizer и Volkswagen Passat B5. ДТП произошло вчера, 12 октября, около восьми вечера неподалеку от села Гелетинцы Хмельницкого района.

Как стало известно, автомобиль Toyota, по невыясненным пока причинам, выехал на встречную полосу движения и врезался в Volkswagen, который двигался навстречу. К сожалению, для 47-летнего водителя Volkswagen и его 42-летней пассажирки это столкновение оказалось фатальным. Они погибли на месте. Их обоих зажало деформированным металлом покореженного автомобиля. Для того, чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось разрезать металл. 49-летнего водителя Toyota с политравмой отвезли в Хмельницкую областную больницу.

Как впоследствии стало известно, мужчина, находившийся за рулем Volkswagen - местный, из Волочиского района. А водитель Toyota - львовянин, заместитель военного прокурора Западного региона. Именно он и остался жив, хотя состояние его тяжелое. Что побудило водителя выехать на встречную полосу, неизвестно. Следствие продолжается.

Напомним, в дорожной аварии, произошедшей в Яремче Ивано-Франковской области, также погибли два человека. Еще трое - получили тяжелые травмы. Автомобиль не смог "вписаться" в поворот и сорвался с дорогим в обрыв.